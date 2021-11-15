Аттракционы в парке Саранска заработали раньше из-за летней погоды

В Саранске из-за наступившего тепла и по многочисленным просьбам горожан аттракционы в Парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина начали работу досрочно – 27 апреля. В этот день температура воздуха в столице Мордовии поднялась до по-настоящему летних +26°С.

До официального старта нового сезона аттракционы будут функционировать в сокращенном режиме – с 11:00 до 19:00.

К приему первых посетителей парк полностью подготовлен. Сотрудники навели порядок на территории, наполнили водой утиный пруд и покрасили птичьи домики. Пернатые жильцы уже облюбовали обновленные жилища.