Социальный фонд РФ и Мордовия подписали соглашение о повышении качества соцуслуг

Председатель Социального фонда России Сергей Чирков и Глава Республики Мордовия Артём Здунов подписали соглашение о сотрудничестве. В ходе рабочего визита в регион руководитель СФР также провел совещание с руководством республиканского отделения фонда, оценил работу клиентских служб и посетил центр общения для старшего поколения.

Заключенное соглашение позволит повысить оперативность и качество предоставления социальных услуг жителям Мордовии, отметил Сергей Чирков. Он поблагодарил Артёма Здунова за поддержку деятельности фонда, включая содействие в развитии сети центров общения для пенсионеров.

Глава республики подчеркнул особую популярность этих центров среди жителей региона. По его словам, они помогают пожилым людям преодолеть одиночество, получить новые знания и ощутить атмосферу уюта.

Сергей Чирков сообщил, что мордовское отделение СФР входит в тройку лидеров по активности и эффективности работы. Поэтому Мордовия может стать одним из первых регионов, где откроются флагманские клиентские службы Соцфонда.

Руководитель фонда также рассказал о пилотном проекте, согласно которому СФР получит полномочия по оформлению и выплате региональных мер соцподдержки через системы "социального казначейства". Это высвободит ресурсы республики для других важных направлений.