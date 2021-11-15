В Мордовии торжественно встретили военнослужащих, прибывших в отпуск

В Мордовию прибыли военнослужащие, получившие возможность провести время в отпуске на родине. Как сообщил в своем телеграм-канале Глава республики Артем Здунов, для скорейшего прибытия бойцов к месту назначения были организованы специальные транспортные средства.

По традиции военных встречали родные и близкие, устроив им теплый и радушный прием. "Парни, на родной земле вас всегда ждут с нетерпением. Мы гордимся вашим мужеством и отвагой!", - подчеркнул Артем Здунов, обращаясь к прибывшим на отдых бойцам.