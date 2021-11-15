В Мордовии ждут мощные порывы ветра 3 мая: объявлено оперативное предупреждение

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает жителей республики о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие сутки. Согласно прогнозам синоптиков, в четверг, 3 мая, в регионе ожидается усиление северного ветра с порывами до 15-17 м/с.

Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности, избегать нахождения вблизи ветхих строений и рекламных конструкций. При возникновении экстренных ситуаций следует незамедлительно обращаться в службы спасения по номерам 01 или 112.