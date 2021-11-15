Родным Героя России Григория Слугина из Мордовии вручили "Золотую Звезду"

В торжественной обстановке семье уроженца села Баево Ардатовского района гвардии капитана Григория Слугина была вручена высшая награда – медаль "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации.

Григорий Слугин, выпускник Рязанского десантного училища, с первых дней специальной военной операции мужественно сражался на передовой. Его отвага и самоотверженность были отмечены государственными наградами – медалью "За отвагу" и дважды орденами Мужества.

Однако наивысшим признанием подвига стало присвоение Григорию Александровичу звания Героя России (посмертно) за беспримерное мужество, проявленное в сентябре прошлого года. Тогда, отражая ожесточенную атаку врага, он взял на себя управление артиллерийским огнем, подавив наступление и прикрыв товарищей ценой собственной жизни.

"Его подвиги сравнимы с подвигами героев Великой Отечественной. Низкий поклон родителям, воспитавшим настоящего патриота!" - отметил Глава Республики Мордовия.