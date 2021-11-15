В Мордовии ввели запрет на посещение лесов до конца мая из-за высокого класса пожароопасности

Несмотря на похолодание в республике, Минлесхоз Мордовии принял решение продлить действие ограничений на посещение лесов и въезд транспортных средств на территорию лесного фонда до конца мая 2024 года.

Такие меры вызваны сохраняющейся угрозой лесных пожаров - в ближайшие дни в регионе прогнозируются 3-4-й классы пожарной опасности в лесах. Только за последние выходные лесная охрана трижды выезжала на инциденты, связанные с переходом огня с территорий иных категорий на лесной фонд.

Лесничества продолжают усиленное патрулирование, однако успех противопожарных мероприятий напрямую зависит от сознательности и бдительности граждан. Минлесхоз призывает жителей и гостей республики неукоснительно соблюдать правила безопасного обращения с огнем на природе. За нарушения грозят штрафы по ст. 8.32 КоАП РФ.

При обнаружении лесных возгораний необходимо незамедлительно сообщать по телефонам: 8(8342)23-41-50 или 112.