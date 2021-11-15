В Мордовии бьют тревогу из-за участившихся травяных палов: могут перерасти в крупные пожары

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия бьет тревогу: с приходом весенне-летнего периода в регионе резко возросло количество возгораний сухой травы. Травяные палы представляют серьезную угрозу жизни и здоровью граждан, могут перерасти в крупные пожары.

Зачастую виновниками таких пожаров становятся сами жители, по неосторожности или умышленно выжигающие старую растительность. Природные факторы – сухая ветреная погода – лишь стимулируют распространение огня.

Особую опасность представляют непотушенные окурки и иные источники открытого огня, оказавшиеся в сухой траве, например, вдоль автотрасс.

Спасатели призывают граждан к бдительности и напоминают: заметив загорание сухой растительности, необходимо принять все возможные меры к его ликвидации. Нередко достаточно просто затоптать пламя на начальной стадии. В случае возникновения пожара следует незамедлительно вызвать экстренные службы по номерам 101 или 112.