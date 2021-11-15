Ограничения движения в Саранске в праздничные дни: где нельзя будет проехать

В грядущие праздничные дни жителям и гостям Саранска следует быть готовыми к временным ограничениям движения транспорта на некоторых участках городских улиц. В День Святой Пасхи 5 мая, а также в дни особого поминовения усопших 9 мая, 14 мая, 22 июня и 2 ноября 2024 года с 6:00 до 14:00 будет закрыт проезд по следующим направлениям:

Ключаревское шоссе на отрезке от Юго-Западного шоссе до городского кладбища № 4. Автодорога, ведущая к кладбищу села Берсеневка, от многоквартирного дома № 20/3 по улице Победы.

Исключение будет сделано для транспортных средств, задействованных в погребальных мероприятиях, автобусов общественного транспорта, оказывающих услуги по перевозке пассажиров в праздничные дни, аварийных служб и общественного транспорта.