ФСБ пресекла попытку теракта на военном объекте в Мордовии

В Мордовии правоохранительные органы раскрыли преступный замысел 50-летнего мужчины, имевшего двойное гражданство России и Украины. По данным следствия, задержанный вступил в сговор с украинскими спецслужбами и готовился совершить диверсионно-террористический акт на одном из военных объектов региона.

Известно, что в 2022 году после начала боевых действий на Украине мужчина попытался вступить в ряды ВСУ, но не прошел медкомиссию. Позже он был эвакуирован в Мордовию в составе группы беженцев и получил российское гражданство.

Однако, движимый антироссийскими настроениями, задержанный решил оказывать содействие украинской стороне. Он установил связь с представителями спецслужб Украины через мессенджер и за вознаграждение предложил свои услуги по организации диверсий на территории России.

В ходе спецоперации при попытке поджога одного из военных объектов в Мордовии мужчина был задержан сотрудниками ФСБ. При нем были обнаружены самодельные зажигательные смеси и телефон с перепиской.

В настоящее время задержанный арестован, в отношении него возбуждены уголовные дела о госизмене и покушении на теракт.