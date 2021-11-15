4 мая в Мордовии ожидается похолодание до -5

Согласно прогнозам синоптиков, погодные условия в Мордовии 4 мая будут характеризоваться переменной облачностью без существенных осадков. Такие данные приводятся на официальном сайте Главного управления МЧС по республике.

В субботу над регионом будут преобладать северо-западные ветры умеренной силы со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Видимость ожидается хорошая.

В ночные часы температура воздуха опустится до отметок от -5 до 0 градусов Цельсия. Днем столбики термометров поднимутся до плюсовых значений в пределах от 6 до 11 градусов тепла.