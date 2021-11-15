5 мая будет организовано движение общественного транспорта в направлении Пушкинских и Ключаревских кладбищ

В день празднования Светлого Христова Воскресения 5 мая в Саранске будет налажено специальное транспортное сообщение к местам захоронений.

Для удобства горожан, желающих посетить Ключаревские кладбища, от Автовокзала столицы Мордовии будут курсировать автобусы (проезд платный). На территории кладбища №4 также будут работать бесплатные автобусы марки "ПАЗ" для перемещения между участками захоронений.

Жители Николаевки и близлежащих населенных пунктов смогут воспользоваться маршрутом №25, который будет следовать от остановки "Николаевка" в направлении Пушкинских кладбищ.

Такие меры позволят обеспечить максимально комфортный подъезд к традиционным местам посещения в Родительский день и Пасху.