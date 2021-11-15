Фонтан «Звезда Мордовии» преображается: в Саранске идет масштабная реконструкция

В столице Мордовии идут масштабные работы по реконструкции знакового фонтана «Звезда Мордовии» на площади Тысячелетия. На данный момент капитальный ремонт гидротехнического сооружения находится в активной стадии.

Бригады рабочих задействованы как в верхней части фонтанного комплекса, так и в его нижней части. В верхней зоне ведется демонтаж старого облицовочного покрытия и другие ремонтные работы. Параллельно в подземной части идет приведение в порядок технического оборудования, обеспечивающего функционирование фонтана.

По заверениям городских властей, к моменту наступления теплого сезона обновленный фонтан «Звезда Мордовии» предстанет перед жителями и гостями Саранска во всем великолепии. Ремонтные работы идут полным ходом в соответствии с установленным графиком.