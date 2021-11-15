В Саранске запустят дополнительные автобусные маршруты к кладбищам на Радоницу

В Саранске будет организовано специальное движение общественного транспорта для удобства горожан, планирующих посетить кладбища в Радоницу – день особого поминовения усопших. В этом году Радоница выпадает на 14 мая.

Для доставки жителей к Ключаревским кладбищам будут курсировать автобусы от Автовокзала Саранска (проезд платный). На территории кладбища №4 горожан будут бесплатно перевозить автобусы марки "ПАЗ".

Те, кто планирует посетить Пушкинские кладбища, смогут воспользоваться автобусным маршрутом №25, следующим от остановки "Николаевка".