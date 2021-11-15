Власти предупредили жителей 16 сел Мордовии о временном отключении газа из-за ремонтных работ

Жителей ряда населенных пунктов Краснослободского района Мордовии предупредили о временном прекращении газоснабжения в связи с плановыми ремонтными работами на газораспределительной станции "Старое Синдрово".

По сообщению местной администрации, с 08:00 16 мая до 20:00 18 мая поставка "голубого топлива" будет приостановлена в следующих селах и деревнях: Колопино, Мордовские Полянки, Новая Авгура, Новая Карьга, Новая Рябка, Новое Зубарево, Новое Синдрово, Патра, Песочная Лосевка, Приволье, Сивинь, Старая Авгура, Старая Рябка, Старое Синдрово, Усть-Рахмановка, Шапкино.

Власти призвали жителей заранее подготовиться к временному отключению газа и заблаговременно обеспечить себя альтернативными источниками для приготовления пищи и обогрева жилищ.