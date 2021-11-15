20-летний водитель погиб в ночном ДТП в Мордовии, выехав на встречку

Трагедией обернулась авария, произошедшая в ночь на 9 мая в Большеигнатовском районе Мордовии. Около 02:20 20-летний водитель автомобиля «Фольксваген-Джетта» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Мерседес-Бенц». Молодой человек скончался на месте происшествия до прибытия медицинской помощи.

Напомним, в другом инциденте, случившемся 9 апреля около 20:00 в Краснослободском районе, пострадал 79-летний пенсионер. На трассе «Урал» пожилой водитель, управлявший «Ниссан-Тиида», при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу «Мерседес-Бенц 817D» на главной. В результате столкновения виновник ДТП с различными травмами был госпитализирован.