Жители Саранска жалуются на разбитые дороги во дворах и бездействие властей в решении проблемы

В Саранске усилились нарекания жителей в отношении неудовлетворительного состояния дворовых проездов и невозможности беспрепятственно подъезжать к некоторым жилым домам. В социальных сетях горожане активно публикуют сообщения с призывами к властям принять меры по решению этой проблемы.

Одна из публикаций гласит: "Жители дома №40 по улице Богдана Хмельницкого не могут выехать со двора из-за отсутствия надлежащего дорожного покрытия уже на протяжении последних трех лет! Уважаемая администрация Саранска, обратите внимание и устраните это безобразие".

В комментариях горожане указывают и на другие проблемные адреса. Упоминаются дворы на Севастопольской улице, где, по словам местных жителей, ситуация не лучше: передвигаться крайне затруднительно из-за ухабов и ям. Один из комментаторов отмечает, что асфальт во дворе домов №38 и №40 на Богдана Хмельницкого не обновлялся десятилетиями, создавая для автовладельцев "квест" при заезде во двор.