Дети пострадали при обрушении в заброшенном здании в Мордовии

В Чамзинском районе Республики Мордовия правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств, при которых два мальчика 8 и 9 лет получили травмы.

По предварительным данным, вечером 15 мая 2024 года четверо детей проникли в заброшенное недостроенное здание в селе Большое Маресьево. В результате обрушения части конструкции двое из них пострадали и были госпитализированы с телесными повреждениями. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователи выясняют причины произошедшего, устанавливают степень ответственности лиц, отвечающих за содержание объекта незавершенного строительства. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение о дальнейших действиях.