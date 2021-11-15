В Саранске власти вплотную занялись проблемами общественного транспорта

Вопросы организации работы общественного транспорта в Саранске находятся на особом контроле властей республики. Ежедневно на маршруты в столице Мордовии выходит около 200 единиц техники, включая автобусы большой вместимости, троллейбусы и маршрутные такси. Однако этого количества оказывается недостаточно для обеспечения комфортных пассажирских перевозок, особенно в часы пик.

Заместитель Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев взял ситуацию на личный контроль. Сегодня утром он вновь решил самостоятельно проехаться на общественном транспорте по наиболее загруженным маршрутам в часы пиковой нагрузки. "Больше недели прошло с тех пор, как ответственные службы обещали улучшить ситуацию. Сегодня я снова проеду на автобусах по самым проблемным направлениям и обязательно поделюсь информацией!", - заявил вице-премьер.

Предприятие "Пассажирские Перевозки Мордовии" уже предприняло ряд мер для оптимизации работы общественного транспорта. Были скорректированы графики движения, часть рейсов переориентирована с дневного режима на утренние часы. По наиболее критичным маршрутам количество задействованных единиц техники увеличено с 20 до 26.