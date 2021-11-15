В Мордовии введут "сухой закон" в день последних звонков

В Мордовии 24 мая будут действовать временные ограничения на реализацию алкогольной продукции. Соответствующее решение принято в преддверии торжественных мероприятий "Последний звонок", которые пройдут в этот день во всех учебных заведениях региона.

Как пояснили в пресс-службе Министерства экономики, торговли и предпринимательства республики, запрет на продажу алкоголя будет распространяться исключительно на стационарные торговые точки. В то же время ограничения не коснутся предприятий общественного питания и заведений, реализующих алкоголь на розлив.

Подобная мера традиционно вводится накануне "Последнего звонка" с целью предотвратить возможное распитие спиртных напитков несовершеннолетними во время праздничных гуляний. Нередко выпускники отмечают это торжественное событие не только в стенах учебных заведений, но и на городских улицах и в общественных местах.

Временный "сухой закон" призван обеспечить соблюдение общественного порядка и безопасности в этот знаменательный для школьников и студентов день. Власти региона рассчитывают, что ограничительные меры будут способствовать цивилизованному и безопасному проведению праздничных мероприятий.