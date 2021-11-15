Что нужно знать о льготном периоде кредитной карты и как им пользоваться

Часто банки привлекают будущих клиентов, предлагая оформить кредитную карту с наличием беспроцентного периода пользования (так называемый «грейс-период» или льготный период). Давайте рассмотрим, как же пользоваться таким льготным периодом при оформлении кредитной карты: выгодно ли это и какие тонкости существуют.

Как действует грейс-период по кредитной карточке

Беспроцентный срок позволяет бесплатно пользоваться кредитными средствами банка в пределах лимита, но ограниченное время, указанное в договоре. В отличие от потребительского кредита, проценты при этом не начисляются вовсе, или значительно меньше базовой ставки.

При этом grace period выгоден не только клиентам, но и самому банку. Когда вы с помощью кредитки совершаете покупки в любых интернет-магазинах и супермаркетах, банк получает от них вознаграждение.

Существует расчетный и платежный период

При расчетном вы покупаете и оплачиваете услуги, используя кредитные средства банка, Как правило, это 25-30 дней. По завершении банк делает выписку счета со всеми операциями за это время и направляет клиенту.

вы покупаете и оплачиваете услуги, используя кредитные средства банка, Как правило, это 25-30 дней. По завершении банк делает выписку счета со всеми операциями за это время и направляет клиенту. Платёжный период начинается сразу за расчетным и обычно также составляет около месяца. В это время заемщику нужно вернуть долг на карту, тогда проценты начислены не будут. Платежный и расчетный сроки в сумме как раз составляют 50-60 дней – это и есть заявленная банком длительность промежутка, в который проценты за пользование не начисляются.

Чтобы льготный период был действительно беспроцентным, необходимо до окончания расчетного срока оплачивать всю сумму задолженности, начисленную в дату отчета. Если такой возможности нет, внесите хотя бы минимальный платеж, иначе будут начислены проценты, указанные в договоре. Обычно эта сумма составляет 5–10% от всего долга. Весь долг, обязательный платеж и крайний срок оплаты обычно указываются в sms или другом сообщении, уведомляющем об отчете.

Получается, что по окончании расчетного периода сразу же начинает действовать новый, а также запускается платежный срок с долгом, который нужно успеть погасить.

Сейчас банки предлагают все более длительные беспроцентные периоды по кредитным картам. Такой период может составлять от 50 и до 200 дней. Есть кредитки, по которым льготный период заявлен 365 дней (1 года) или даже 2 года. Но такой период действует только для на покупки, совершенные в первые 30 дней. Поэтому стоит сначала сравнить кредитные карты с беспроцентным периодом и подробно изучить его условия, чтобы выбрать самый удобный для себя вариант.

Как рассчитывается грейс-период по кредитке

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию с долгами по кредиту, стоит научиться правильно рассчитывать, когда их оплачивать. Банк может отсчитывать период по-разному: с 1 числа месяца, с первой покупки, с даты выпуска карты и др.

Как посчитать льготный период по кредитной карточке? Основных методов три:

1. Расчетный и платежный сроки считаются по отдельности (неопределенный период)

Во время расчетного периода можно совершать какие угодно покупки. Через 30 дней складываете все расходы с кредитки – конечная сумма и будет задолженностью перед банком. Чтобы избежать начисления процентов - вовремя оплачивайте долг. Для этого нужно посчитать платежные сроки и в оставшиеся 25-30 дней внести всю рассчитанную задолженность на кредитку. Если grace period равен 55 дням, то минимальное льготное время будет 25 дней (если покупка сделана в последний день отчетного периода), а максимальное – 55 (если в первый). В этом случае расчетный период – 30 дней , а платежный – 25.

2. Подсчет “grace period” с самой первой покупки по карте (определенный период)

Бывают случаи, что банк устанавливает с момента оплаты фиксированное число календарных дней, которые и составят беспроцентный срок. Например, вы делаете покупку 10 августа, беспроцентный период длится 30 дней – значит, оплатить долг нужно до 8 сентября. А следующий льготный период начнется со дня новой покупки по карте.

3. Расчет для каждой покупки отдельно

Явный минус такого метода – при большом количестве покупок сложно сориентироваться в расчетах. Но если настроить регулярные оповещения о денежных операциях (смс или e-mail), это также рабочее решение. Главное – не забывать отслеживать расходы и вовремя вносить платежи.

Что важно запомнить о работе льготного периода кредитной карты

Лучше не снимать наличные и не переводить деньги с кредитки на другую карту или счет – grace period почти всегда перестает действовать, и комиссия снимается сразу. А вот покупки через интернет, безналичная оплата товаров и услуг будут грамотным решением при использовании такой карты.

Дата внесения обязательного платежа – это день, когда денежные средства поступили на расчетный счет банка. Поэтому лучше погашать кредит досрочно: вносите платеж на 1-3 суток раньше указанной даты, соблюдая условия и порядок оплаты долга.

Досконально изучите в договоре условия грейс-периода по кредитной карте, запомните информацию о времени наступления расчетного и платежного сроков.

И еще один важный момент. Не стоит забывать о кэшбеке у кредитных карт, на котором можно заработать, оплачивая покупки в ресторанах, магазинах, АЗС и др. Каждый банк предлагает свою программу по кэшбэку, которую можно выбрать под свои покупательские запросы. На нашем портале вы можете отправить онлайн-заявку на кредит или кредитную карту сразу в несколько банков.

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