Смертельный пожар в Мордовии: мать и двое детей погибли в огне

В ночь на 27 мая в селе Ичалки Республики Мордовия произошла страшная трагедия. Загорелся частный жилой дом, где проживала семья с двумя несовершеннолетними детьми. Сигнал о возгорании поступил от соседей, однако к моменту прибытия пожарных расчетов спасти никого не удалось. После ликвидации огня были обнаружены тела 47-летней женщины и ее сыновей 7 и 16 лет.

По факту гибели трех человек Ичалковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы для установления причин пожара и обстоятельств гибели людей. Расследование взято на особый контроль руководством регионального следственного управления.