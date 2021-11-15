Минздрав Мордовии: закрытие ардатовского роддома не связано с сокращениями

Во время прямого эфира 24 мая в группе "Республика Мордовия" в социальной сети "ВКонтакте" министр здравоохранения региона Олег Маркин прокомментировал ситуацию с закрытием родильного отделения в Ардатове. Он опроверг слухи о том, что решение связано с сокращением медицинского персонала.

По словам главы минздрава, оптимизация системы родовспоможения необходима для повышения качества и доступности акушерской помощи. Для этого будут задействованы ресурсы крупных современных перинатальных центров, оборудованных по последнему слову техники и укомплектованных высококвалифицированными специалистами.

"Концентрация усилий на таких учреждениях позволит обеспечить более высокий уровень медицинского обслуживания рожениц и новорожденных", - пояснил Олег Маркин, добавив, что аналогичная практика уже применяется в ряде регионов России.