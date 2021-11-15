Стало известно, когда в Мордовии установится летнее тепло

Начало новой рабочей недели в республике ознаменуется заметным похолоданием. Как сообщает дежурный синоптик Мордовского ЦГМС Юлия Рябова, ночью 27 мая температура воздуха опустится до +3…+8°С, а днем будет всего +16…+21°С. Ожидается северо-восточный ветер 5-8 м/с. Кроме того, не исключены ночные заморозки в отдельных районах.

Однако уже со середины недели в Мордовию вернется по-настоящему летнее тепло. Метеорологи прогнозируют днем +25…+27°С, ночью +8…+13°С. При этом риск ночных заморозков сойдет на нет.

Так что жителям республики еще предстоит запастись терпением и не расставаться с теплой одеждой в ближайшие пару дней. Зато уже к концу рабочей недели можно будет по-летнему наслаждаться долгожданным комфортным теплом.