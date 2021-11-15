Снятый с поезда за буйство нижегородец обчистил подъезд в Рузаевке

Оперативникам уголовного розыска рузаевской полиции удалось раскрыть кражу велосипеда по горячим следам. Злоумышленником оказался 39-летний житель Нижнего Новгорода, который по пути из Самары устроил дебош и был снят с поезда на станции в Рузаевке.

Как выяснилось, оказавшись в чужом городе без денег, мужчина решил похитить чужое имущество. Зайдя в подъезд одного из домов по улице Ленина, он увидел припаркованный велосипед и накинулся на него с инструментами. Предварительно гастролер прикупил в магазине пилки по металлу и трос, с помощью которых и высвободил велосипед от замка.

Впоследствии похищенное транспортное средство стоимостью более 15 тысяч рублей было сдано в ломбард всего за 7 тысяч. По записям с камер видеонаблюдения и другим уликам полицейские вычислили подозреваемого и задержали его уже на вокзале, когда тот пытался уехать.

В отношении жителя Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.