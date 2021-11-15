В Мордовии сотрудники полиции спасли бобра, забравшегося в надворные постройки местного жителя

В минувшие выходные жителю одного из сел Темниковского района Мордовии пришлось вызвать полицию из-за нежданного гостя во дворе. Среди хозпостроек он обнаружил спрятавшегося бобра - зверька, занесенного в республиканскую Красную книгу.

На помощь сельчанину оперативно прибыли стражи правопорядка и егерь из местного охотхозяйства. Им удалось выманить перепуганного краснокнижного грызуна с частной территории и поместить в переносную емкость.

После этого бобра благополучно доставили к берегам реки Мокши и выпустили в естественную среду обитания. Как отмечают в МВД, такие случаи в республике нередки – заблудившихся животных, прежде чем они попадут в беду, стараются вовремя спасти и вернуть в привычные условия.