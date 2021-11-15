В Саранске заключен под стражу подозреваемый в убийстве

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 36-летнего жителя Саранска, подозреваемого в совершении убийства. Мужчина обвиняется по ч.1 ст. 105 УК РФ.

По данным следствия, рано утром 20 мая 2024 года в бане на улице 2-я Набережная произошла ссора между двумя мужчинами, переросшая в кровавую драку. В ходе конфликта подозреваемый нанес 36-летнему оппоненту не менее двух ножевых ранений в область груди и живота. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательной базы. В ближайшее время задержанному саранчанину будет предъявлено официальное обвинение в умышленном убийстве.

Расследование жестокого преступления, совершенного в общественной бане, продолжается под контролем следственных органов.