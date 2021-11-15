Лже-проверяющие горячего водоснабжения похитили сбережения у 93-летней жительницы Саранска

В столице Мордовии 93-летняя местная жительница стала жертвой мошенников, которые под предлогом проверки горячего водоснабжения проникли в ее квартиру и похитили крупную сумму денег.

По данным правоохранителей, в дневное время к пожилой женщине в дом постучались двое неизвестных мужчин. Представившись проверяющими, они убедили хозяйку впустить их. Один из злоумышленников прошел вместе с пенсионеркой на кухню, а через некоторое время незаметно исчез.

Когда женщина обнаружила пропажу своих сбережений в 750 тысяч рублей, спрятанных под матрасом, вместо денег там оказались лишь билеты из популярной шуточной игры "Банк приколов". Из-за преклонного возраста потерпевшая не смогла описать приметы грабителей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, опрашивают соседей пенсионерки. В МВД призывают граждан быть бдительными и не впускать в дома незнакомцев без должной проверки.