Власти Мордовии сохранили ограничения на вход в леса до 3 июня

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия приняло решение сохранить действие ограничений на посещение лесов и въезд транспортных средств на территорию лесного фонда региона в мае и до 3 июня текущего года. Соответствующие меры распространяются на все лесничества республики.

Как отмечают в ведомстве, продление запрета вызвано сохраняющейся угрозой возникновения природных пожаров в период пожароопасного сезона. С его начала инспекторы лесной охраны уже более 4,5 тысяч раз выезжали на патрулирование лесных массивов для предупреждения возгораний.

Временный запрет на посещение лесов действует для обеспечения безопасности граждан и снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций. За нарушение требований предусмотрена административная ответственность.

Минлесхоз призывает жителей республики с пониманием отнестись к введенным ограничениям и заблаговременно планировать посещение лесных зон в периоды благоприятной обстановки.