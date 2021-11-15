В Саранске временно отключат светофор из-за ремонтных работ

Жителей и гостей столицы Мордовии предупреждают о временном отсутствии светофорного регулирования на одном из перекрестков города. Муниципальное предприятие "Горсвет" проводит ремонтные работы, в связи с чем 28 мая с 8:00 до 10:00 будет отключен светофор на пересечении улиц Титова и Лодыгина в районе ДСК.

Водителям и пешеходам необходимо проявить особую осторожность при движении в указанном месте в обозначенный промежуток времени. Следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными.