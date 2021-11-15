Жители Саранска жалуются на огромные очереди в Пушкинском парке

В столице Мордовии разгорелся нешуточный скандал, связанный с работой касс в популярном среди горожан Пушкинском парке. Многие посетители парады сетуют на огромные очереди и вынужденные ожидания у касс аттракционов.

Как рассказывают горожане, нередко случается так, что после долгого томительного стояния в очереди, в момент покупки билетов касса внезапно закрывается на "технический перерыв". Разочарованные взрослые и расстроенные дети вынуждены покидать парк, так и не успев прокатиться на аттракционах.

Администрация парка ссылается на установленные правила и графики работы кассиров. Однако многие горожане считают подобную ситуацию неприемлемой и призывают власти города вмешаться, чтобы навести порядок в парке культуры и отдыха.