Лобовое столкновение в Мордовии: две автоледи получили травмы

29 мая на территории Республики Мордовия произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека получили травмы различной степени тяжести.

Инцидент случился в Октябрьском районе города Саранска около 16:48 напротив дома № 40 по улице Косарева. По предварительным данным, 38-летняя женщина, водитель автомобиля "Шевроле-Лачетти" (стаж вождения с 2013 года) не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем "Ниссан-Жук", за рулем которого находилась 49-летняя женщина.

В результате аварии обе женщины получили травмы и были доставлены в ГБУЗ РМ "РКБ № 4" для оказания медицинской помощи. Сообщается, что обе женщины были трезвы.