Служебный подлог обернулся уголовным делом для экс-сотрудницы Госавтоинспекции в Саранске

В Саранске перед судом предстанет экс-сотрудница Госавтоинспекции, обвиняемая в служебном подлоге. Следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, бывшего старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения МРЭО УГИБДД МВД по Республике Мордовия. Ей инкриминируют два эпизода преступления, предусмотренного ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог).

По данным следствия, в декабре 2023 года обвиняемая, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, заполнила и подписала экзаменационные листы теоретического экзамена на право управления транспортными средствами для двух жителей республики, не проводя фактическую проверку их знаний. В результате преступных действий обвиняемой указанные лица были незаконно допущены к сдаче практического экзамена.

Уголовное дело было возбуждено следователями СК на основании материалов оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Республике Мордовия. В ходе расследования была собрана достаточная доказательственная база и дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.