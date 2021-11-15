Курьер-подросток помог мошенникам "обчистить" пенсионерок в Мордовии на 1 млн рублей

В Мордовии вынесен обвинительный приговор в отношении 18-летнего курьера телефонных мошенников из Нижнего Новгорода. Молодой человек признан виновным в серии мошенничеств в отношении пожилых жительниц Саранска, в результате которых он похитил у пенсионерок около 1 миллиона рублей.

Преступления были совершены 29 января текущего года. В этот день в полицию поступили сразу три заявления от местных жительниц 1945, 1946 и 1948 годов рождения, ставших жертвами мошенников. Злоумышленники, представляясь родственниками пенсионерок, сообщали, что те стали виновниками ДТП, и для решения вопроса о непривлечении к уголовной ответственности необходимо перечислить определенную сумму денег. Доверчивые пожилые женщины передали курьеру 410 тысяч, 100 тысяч и 400 тысяч рублей соответственно.

Благодаря совместным оперативно-розыскным мероприятиям сотрудников уголовного розыска МВД Мордовии и УМВД Саранска личность злоумышленника была установлена. Им оказался 18-летний нижегородец, который рассказал, что устроился на эту "работу" по объявлению в интернете. Курьер получал указания от куратора, приезжал в указанный регион, забирал деньги у жертв и перечислял их организаторам, оставляя себе 5-8% от суммы.

Суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.