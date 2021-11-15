Ультразвуковая липосакция в косметологии – преимущества и показания

Ультразвуковая липосакция представляет собой процедуру, в ходе которой осуществляется разрешение жировых отложений, под воздействием ультразвуковых волн. Для начала воздействие происходит на клетки, в которых переизбыток жира, а затем на те, где имеется остаток.

Препарат не оказывает воздействие на мышцы либо сосуды, так как они не являются чувствительными к ультразвуку. Полностью отсутствуют шрамы, так как волны не повреждают кожу человека. Подбор курса выполняется специалистами https://beauty-in-harmony.ru/uz-kavitatsiya/ на индивидуальной основе. Для этого проводиться предварительная консультация, где оценивается ситуация относительно количества жировых отложений и пожелания пациента, относительно результата.

Подкожный жир выполняет функцию источника тепла, при снижении температуры тела человека. Кроме того, отложения защищают внутренние органы от повреждений, смягчая силу воздействия на них. При постоянном потреблении калорий больше положенного либо отсутствии требуемой активности, наблюдается переизбыток жировых клеток.

Показания к УЗ-кавитации

При накоплении жира, больше, чем необходимо для стабильного функционирования организма, ухудшается эстетический вид фигуры, также начинают возникать проблемы со здоровьем. Среди которых болезни кишечника, сердечно-сосудистые, опорно-двигательного аппарата и т.д.

Занимаясь собственным телом, с помощью физических нагрузок и отрегулировав рацион питания, можно добиться положительного результата, но на это необходимо время, выдержка и здоровье. Решить проблему можно при помощи процедуры ультразвука.

Липосакцию с использованием ультразвуковых волн рекомендуется делать:

при образовании подкожно-жировой дистрофии – целлюлита;

при этиологии и липомы, независимо от величины;

при наличии излишков отложений жира на ягодицах, спине, животе и т.д., вызванные неправильным питанием либо вследствие гормонального сбоя.

По окончанию процедуры, можно наблюдать эффект. Стоит отметить, что ультразвуковая липосакция не только разрушает отложения жира, но и подтягивает кожу, чтобы не было обвисаний. Это все возможно, без каких-либо хирургических вмешательств.

Противопоказания

Не желательно осуществлять коррекцию фигуры и избавление от жировых клеток следующим категориям пациентов:

беременным;

девушкам и женщинам в период лактации;

людям, страдающим сахарным диабетом, эндокринными и сердечными заболеваниями;

имеющим проблемы с плохой свертываемостью крови;

наличие пораженных участков кожи, в зоне воздействия волн ультразвука;

прием антибиотиков, снижение иммунитета;

онкология.

Преимущества

Инновационная процедура в косметологии обладает следующими достоинствами: