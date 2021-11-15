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Фотопроект «На этом самом месте». На улицах Саранска появились стенды с редкими историческими кадрами

Фотопроект «На этом самом месте» реализован медиапроектом «Подвиги» при поддержке Фонда президентских грантов. Автор снимков – старейший саранский фотограф Валентин Сергеевич Крайнов.

Валентин Сергеевич и сам личность историческая: герою 94 года, а фотографирует Саранск он уже более 80 лет. В войну он был подростком, потерял отца, трудился наравне со взрослыми, мечтал отправиться на фронт и имел массу интересных увлечений, многие из которых пронёс через всю жизнь. Управлял самолётом и прыгал с парашютом, служил на торпедных катерах, был моряком, музыкантом и историком, посетил более 50 стран по всему миру – и всё это время, до сегодняшнего момента, фотографировал и продолжает фотографировать!

В его фотоархивах и сибирские морозы, и лондонский Тауэр, индийские йоги и венецианские гондольеры, а маленький Саранск он просто разобрал на детали: вот перестройка здания мэрии, вот установка и снос памятников, реконструкция берегов Саранки, рост новых жилых районов...

Окрестности и люди, запечатлённые на снимках, ушли в прошлое или сильно изменились, но благодаря уникальным фотографиям из архива Валентина Сергеевича Крайнова взглянуть на них можем и мы:

  • строительство здания Государственного русского драматического театра Республики Мордовия в 1960 году,
  • первые кадры свежепостроенного театра кукол в 1979 году,
  • установка на постамент фигуры Федора Ушакова в августе 2006 года,
  • мемориал воинам Мордовии на Площади Победы ещё без мраморной колоннады позади,
  • Республиканская больница на улице Васенко,
  • памятник Емельяну Пугачёву ещё без городской застройки,
  • ледовые мотогонки на стадионе «Светотехника»,
  • первый корпус Мордовского университета в 1950-х годах

Рядом с каждым из этих объектов Саранска появились стенды с историческими фотокадрами. Всего таких стендов 10, и это лишь микроскопически малая часть из архивов Валентина Сергеевича Крайнова! Больше фотографий, предоставленных автором, а также большое интервью с героем – на странице сайта проекта «Подвиги».

Фотопроект «На этом самом месте» реализуется автономной некоммерческой организацией гражданско-патриотического развития молодежи «Подвиги» при поддержке Фонда президентских грантов. Проект «Подвиги» работает при поддержке Фонда в 2023-2024 годах.

Места установки информационных стендов:

  • Советская 34а, Мемориальный музей военного и трудового подвига
  • Площадь Победы
  • Володарского 90а, Театр кукол
  • Советская 60, Государственный русский драматический театр
  • Следственный комитет – Васенко 7Д
  • Соборная площадь, перед городским кафедральным собором
  • Советская 9
  • Большевистская ул., 68/1, главный корпус МГУ имени Н.П. Огарева, слева от входа
  • Площадь Тысячелетия, у библиотеки
  • Волгоградская улица, 60/3, памятник Пугачёву