Фотопроект «На этом самом месте». На улицах Саранска появились стенды с редкими историческими кадрами

Фотопроект «На этом самом месте» реализован медиапроектом «Подвиги» при поддержке Фонда президентских грантов. Автор снимков – старейший саранский фотограф Валентин Сергеевич Крайнов.



Валентин Сергеевич и сам личность историческая: герою 94 года, а фотографирует Саранск он уже более 80 лет. В войну он был подростком, потерял отца, трудился наравне со взрослыми, мечтал отправиться на фронт и имел массу интересных увлечений, многие из которых пронёс через всю жизнь. Управлял самолётом и прыгал с парашютом, служил на торпедных катерах, был моряком, музыкантом и историком, посетил более 50 стран по всему миру – и всё это время, до сегодняшнего момента, фотографировал и продолжает фотографировать!

В его фотоархивах и сибирские морозы, и лондонский Тауэр, индийские йоги и венецианские гондольеры, а маленький Саранск он просто разобрал на детали: вот перестройка здания мэрии, вот установка и снос памятников, реконструкция берегов Саранки, рост новых жилых районов...

Окрестности и люди, запечатлённые на снимках, ушли в прошлое или сильно изменились, но благодаря уникальным фотографиям из архива Валентина Сергеевича Крайнова взглянуть на них можем и мы:

строительство здания Государственного русского драматического театра Республики Мордовия в 1960 году,

первые кадры свежепостроенного театра кукол в 1979 году,

установка на постамент фигуры Федора Ушакова в августе 2006 года,

мемориал воинам Мордовии на Площади Победы ещё без мраморной колоннады позади,

Республиканская больница на улице Васенко,

памятник Емельяну Пугачёву ещё без городской застройки,

ледовые мотогонки на стадионе «Светотехника»,

первый корпус Мордовского университета в 1950-х годах

Рядом с каждым из этих объектов Саранска появились стенды с историческими фотокадрами. Всего таких стендов 10, и это лишь микроскопически малая часть из архивов Валентина Сергеевича Крайнова! Больше фотографий, предоставленных автором, а также большое интервью с героем – на странице сайта проекта «Подвиги».

Фотопроект «На этом самом месте» реализуется автономной некоммерческой организацией гражданско-патриотического развития молодежи «Подвиги» при поддержке Фонда президентских грантов. Проект «Подвиги» работает при поддержке Фонда в 2023-2024 годах.

Места установки информационных стендов: