В Рузаевском районе Мордовии 73-летний водитель сбил пешехода

В Республике Мордовия 24 июня произошел единичный инцидент на дороге, повлекший за собой травмирование одного человека. Событие имело место в Рузаевском районе.

Согласно данным, собранным представителями Госавтоинспекции, происшествие случилось около 10:10 утра на улице Ленина в Рузаевке, напротив здания с номером 38. Водитель преклонного возраста (73 года, за рулем с 1977 года), управлявший транспортным средством марки "Сузуки SX4", совершил столкновение с женщиной 60 лет, пересекавшей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая была доставлена в Центральную районную больницу Рузаевки с различными повреждениями. После оказания необходимой медицинской помощи ее отпустили домой, назначив амбулаторное лечение. Важно отметить, что водитель находился в трезвом состоянии.