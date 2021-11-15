Мордовия скорбит: жители республики почтили память жертв трагедий в Севастополе и Дагестане

Россию потрясли два трагических события, произошедших в стране. На Севастополь была осуществлена ракетная атака, а в Дагестане прошла серия вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале. Эти инциденты привели к многочисленным жертвам среди мирного населения.

В Севастополе системы ПВО перехватили четыре ракеты, но одна отклонилась и взорвалась над городом. В результате более 150 человек получили ранения, четверо погибли, включая двух детей.

В Дагестане боевики атаковали православные храмы во время празднования Троицы, а также синагогу и пост ДПС. В ходе перестрелки погибли священнослужитель и несколько сотрудников полиции. Нападавшие были ликвидированы.

Глава Мордовии Артём Здунов выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он направил телеграммы с соболезнованиями губернатору Севастополя и главе Дагестана.

Жители Мордовии, как и всей России, скорбят о жертвах трагедий. У Кафедрального собора в Саранске образовался стихийный мемориал, куда люди несут цветы, свечи и игрушки.

Представители власти и общественных организаций Мордовии выразили солидарность с пострадавшими регионами. Первый заместитель Председателя правительства РМ Галина Лотванова подчеркнула единство россиян перед лицом трагедии, а руководитель регионального отделения "Волонтеров Победы" Елена Вавилина отметила, что эти события навсегда останутся в памяти народа.

В Крыму и Дагестане также появляются стихийные мемориалы, а в регионах объявлены дни траура.