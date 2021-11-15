Делали ли бетторы онлайн ставки на футбол на проигрыш Байера в финале ЛЕ?

22 мая 2024 года состоялся финал одного из самых грандиозных турниров в мире профессионального футбола — Лиги Европы. Финальный матч между итальянским футбольным клубом Аталанта и немецким Байером 04 состоялся на стадионе Авива в Дублине (Ирландия) в присутствии 47135 зрителей. Не оставили без внимания это масштабное событие и бетторы БК Пин Ап, которые делали ставки на футбол онлайн, тестировали свою интуицию и соревновались между собой в разных видах пари. Впрочем, финал был именно таким, каким и предполагали зрители — резким, динамичным и очень напряженным. И хотя матч завершился сокрушительным поражением немецкого клуба и ставивших на него в Пин Ап онлайн, надо отдать должное – Байер играл великолепно.

Как проигрывали Байер и какие на эту команду были ставки

В этом поединке Аталанта не позволила Байеру реализовать свой коронный удушающий прессинг, из-за которого в свое время сошло с дистанции немало футбольных клубов. Более того, вопреки коэффициентам и прогнозам по ставкам на футбол онлайн в Пин Ап, итальянцы вскоре забили. Рассмотрим этот и другие кульминационные моменты матча:

На 12-ой минуте нападающий Аталанты Адемола Лукман внезапно выскочил из-за спины полузащитника Байера Эксекиэля Паласиоса и замкнул прострел Давиде Дзаппакосты. В результате Лукман забил превосходный гол в одно касание левой ногой.

Ближе к концу первой 30-минутки Адемола оформил дубль. В тот момент футболисты Леверкузена потеряли мяч в центре после паса своего вратаря Матея Коваржа от ворот. Лукман перехватил мяч и обыграл сразу двух игроков Байера – Гранита Джаку и Джереми Фримонга, закрутив гол в дальний нижний угол ворот.

Во второй половине второго тайма Аталанта с помощью уже ставшего героем Лукмана оформила хет-трик. Джанлука Скамакка разогнал контратаку из центрального круга, собрал на себе четыре игрока Байера и перед самой штрафной площадкой передал пасс почти не опекаемому Лукману слева. Тот убрал с пути защитника Эдмонда Тапсобу и точно пробил мяч в дальнюю девятку.

Таким образом, Байер потерпел довольно крупное поражение от аутсайдера матча в таком престижном финале турнира по футболу. К большому удивлению бетторов, делавших онлайн ставки на Леверкузен в Пин Ап, Аталанта оперативно нейтрализовала ведущих игроков соперника. В первую очередь, речь идет о Флориане Вирце, Граните Джаку и Алехандро Гримальдо. Что касается Адемолы Лукмана, то благодаря своей безудержной энергии и безграничному энтузиазму он стал главным открытием футбольного 2024 года. Лукман стал первым игроком в истории Лиги Европы, которому удалось сделать хет-трик в финальном матче по футболу. Он действовал чрезвычайно остро и эффективно, что лишь добавило матчу интриги, а онлайн ставкам в БК Пин Ап – сумасшедшие выигрыши на победе Аталанты.

В итоге, бетторы БК Пин Ап, которые сделали футбольные ставки онлайн на победу итальянцев с кэффом 4.3, оказались в большом выигрыше. Учитывая тот факт, что прогнозисты прочили победу Байеру 1.9, большинство пользователей букмекерской конторы Пин Ап делали ставки на фаворита, больше/меньше по голам и гандикап в пользу Леверкузена.

Почему крах Байера стал полной неожиданностью для бетторов Пин Ап?

В этом поединке Аталанта не позволила Байеру реализовать свой коронный удушающий прессинг, из-за которого в свое время сошло с дистанции немало футбольных клубов. Более того, вопреки коэффициентам и прогнозам по ставкам на футбол онлайн в Пин Ап, итальянцы вскоре забили. Рассмотрим этот и другие кульминационные моменты матча:

На 12-ой минуте нападающий Аталанты Адемола Лукман внезапно выскочил из-за спины полузащитника Байера Эксекиэля Паласиоса и замкнул прострел Давиде Дзаппакосты. В результате Лукман забил превосходный гол в одно касание левой ногой.

Ближе к концу первой 30-минутки Адемола оформил дубль. В тот момент футболисты Леверкузена потеряли мяч в центре после паса своего вратаря Матея Коваржа от ворот. Лукман перехватил мяч и обыграл сразу двух игроков Байера – Гранита Джаку и Джереми Фримонга, закрутив гол в дальний нижний угол ворот.

Во второй половине второго тайма Аталанта с помощью уже ставшего героем Лукмана оформила хет-трик. Джанлука Скамакка разогнал контратаку из центрального круга, собрал на себе четыре игрока Байера и перед самой штрафной площадкой передал пасс почти не опекаемому Лукману слева. Тот убрал с пути защитника Эдмонда Тапсобу и точно пробил мяч в дальнюю девятку.

Таким образом, Байер потерпел довольно крупное поражение от аутсайдера матча в таком престижном финале турнира по футболу. К большому удивлению бетторов, делавших онлайн ставки на Леверкузен в Пин Ап, Аталанта оперативно нейтрализовала ведущих игроков соперника. В первую очередь, речь идет о Флориане Вирце, Граните Джаку и Алехандро Гримальдо. Что касается Адемолы Лукмана, то благодаря своей безудержной энергии и безграничному энтузиазму он стал главным открытием футбольного 2024 года. Лукман стал первым игроком в истории Лиги Европы, которому удалось сделать хет-трик в финальном матче по футболу. Он действовал чрезвычайно остро и эффективно, что лишь добавило матчу интриги, а онлайн ставкам в БК Пин Ап – сумасшедшие выигрыши на победе Аталанты.

В итоге, бетторы БК Пин Ап, которые сделали футбольные ставки онлайн на победу итальянцев с кэффом 4.3, оказались в большом выигрыше. Учитывая тот факт, что прогнозисты прочили победу Байеру 1.9, большинство пользователей букмекерской конторы Пин Ап делали ставки на фаворита, больше/меньше по голам и гандикап в пользу Леверкузена.

Почему крах Байера стал полной неожиданностью для бетторов Пин Ап?

Победа Аталанты стала событием национального масштаба в футболе Италии и в БК Пин Ап. Еще бы, ведь амбициозные немцы подмяли под себя всю Бундеслигу в сезоне 2023/2024, не проиграв ни одного (!) матча, а в плей-офф Лиги Европы разделались с именитыми Вест-Хемом и Ромой. Но большой финал внес свое коррективы, похоже, Леверкузен попросту недооценил своего соперника, полностью провалив игру в защите.

Аталанта обыграла чемпиона Бундеслиги с такой легкостью, что бетторы БК Пин Ап недоумевали. Ведь до этого у Байера был победный стрик в официальных матчах, состоящий из 51 победы. Это лишний раз доказывает то, что ставки на футбол онлайн могут перевернуть все с ног на голову в любой момент.

Стоит отметить, что Аталанта одержала победу в первом же еврокубковом финале в своей истории, тогда как Байер в этом сезоне потерпел свое первое поражение.

Во время послематчевой пресс-конференции тренер Байера Хаби Алонсо признал поражение своей команды, заявив, что у его ребят сегодня был не самый лучший день. «У нас был отличный шанс завоевать трофей, и мы его упустили», — заявил Алонсо.

ЛИЦЕНЗИЯ №21031283 ОТ 08.11.2021 ВЫДАНА РГУ "КОМИТЕТ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"