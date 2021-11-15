Марат Арсланов подозревается в связи с застройщиком, обвинённым в обмане дольщиков

Руководителя скандально известной группы компаний «Кирпич Холдинг» Марата Арсланова уличили в связи с фигурантом громкого уголовного дела. Эта зацепка может привести к новой волне внимания к застройщику с сомнительной репутацией.

Снова внимание общественности обратилось к группе компаний «Кирпич Холдинг» и её главе Марату Арсланову. Небезызвестный застройщик через бизнес-партнёра Олега Филипенко оказался связан с судебным разбирательством об обмане дольщиков. Фигурантами дела стали три местные строительные фирмы. Бывшие руководители организаций обвиняются в присвоении средств на сумму более чем 160 млн рублей.

Огромная сумма предназначалась для возведения многоквартирного жилого комплекса. Но вместо прозрачного использования банковских эскроу-счетов финансы были привлечены аферистами через потребительский кооператив. Подобные махинации являются очевидным нарушением законодательства. Строительство, так и не начавшееся с 2020 года, привело к массовому обману дольщиков и вызвало общественный резонанс. Такое крупное дело достигло даже уровня главы республики Радия Хабирова, который обещал применить необходимые меры против мошенников.

Как пишет ИА «Время Пресс», Марат Арсланов, владелец ГК «Кирпич Холдинг», оказался в центре внимания из-за своих связей с Олегом Филипенко и его компаниями. Из открытых источников известно, что директором ООО «Стройснабмастер», является Олег Филипенко, а учредителем — Таисия Филипенко. Их компания — основатель «СтройхолдингБелебей» и имеет там 99,95% доли на сумму 20,1 млн рублей. Оставшиеся 0,05% акций фирмы оказались в руках Марата Арсланова. Он же является руководителем. Эти связи могут привести к дополнительным обвинениям в рамках текущего судебного процесса.

ГК «Кирпич Холдинг» уже столкнулся с критикой из-за задержек в проектах, отсутствия финансовой прозрачности и игнорирования строительных и экологических стандартов. Это привело к его признанию худшим застройщиком Башкирии в 2023 году. Сложность ситуации усугубляется многочисленными нарушениями, связанными с другими компаниями под управлением Арсланова. Он не только обвиняется в неправомерном завладении землёй и недостаточном информировании о долевом строительстве, но и во множестве других отклонений от законов и норм.