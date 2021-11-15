Как выбрать кухонный гарнитур: полезные советы

Выбор гарнитура кухонного — дело непростое и ответственное, поскольку именно от этого зависят удобство и функциональность вашей кухни на протяжении многих лет. Если вы не хотите из-за неподходящей мебели терпеть дискомфорт и, вероятно, нести дополнительные расходы, постарайтесь учесть все критерии: от дизайна до материалов и эргономики. В этой статье мы поделимся полезными советами, которые помогут вам сделать правильный выбор.

Определите ваши потребности и размеры кухни

В первую очередь необходимо понять свои потребности. Подумайте, как часто вы готовите, сколько места вам нужно для хранения посуды и продуктов. Также необходимо учитывать размеры вашей кухни. Измерьте пространство, чтобы понять, какой размер и тип гарнитура подойдёт лучше всего. Учтите расположение окон, дверей и другие особенности помещения.

Выберите стиль и дизайн

Выбор дизайна — один из самых приятных этапов. Кухонный гарнитур должен гармонично вписываться в общий интерьер вашего дома. Вот несколько популярных стилей:

Современный стиль: минимализм, чёткие линии, встроенная техника. Идеален для компактных квартир.

Классический стиль: деревянные фасады, декоративные элементы. Великолепно выглядит в просторных кухнях с высокими потолками.

Скандинавский стиль: светлые оттенки, натуральные материалы. Прекрасно подходит для создания уютного и практичного интерьера.

Индустриальный стиль: металл, открытые полки, грубые поверхности. Отлично вписывается в лофты и квартиры в урбанистическом стиле.

Материалы и качество

Материалы играют важнейшую роль в долговечности и внешнем виде кухонного гарнитура. Вот несколько вариантов, которые стоит рассмотреть:

МДФ: недорогой материал, который может имитировать дерево. Легко поддаётся обработке и окрашиванию.

ДСП: более дешёвый, чем МДФ, но менее прочный и влагостойкий.

Натуральное дерево: дорогой, но долговечный и эстетичный материал.

Пластик: лёгкий и влагостойкий материал, часто используемый для фасадов современных гарнитуров.

Функциональность и удобство

Функциональность гарнитура не менее важна, чем его внешний вид. Обратите внимание на следующие моменты:

Система хранения: подумайте, сколько шкафов и полок вам нужно. Важно, чтобы все необходимые вещи находились под рукой.

Встроенная техника: встроенные плиты, духовки и посудомоечные машины сэкономят место и придадут кухне современный вид.

Рабочие поверхности: убедитесь, что у вас достаточно места для приготовления пищи. Оптимальная высота рабочей поверхности — около 90 см.

Освещение: хорошее освещение — залог комфорта. Подумайте об установке подсветки на шкафах.

Планировка кухни

Правильная планировка поможет максимально эффективно использовать пространство. Вот несколько популярных вариантов:

Линейная кухня: все элементы расположены вдоль одной стены. Подходит для небольших помещений.

Угловая кухня: элементы расположены вдоль двух смежных стен. Оптимально для средних и больших кухонь.

П-образная кухня: элементы расположены вдоль трёх стен. Идеально для больших помещений.

Остров: в таком варианте предусмотрен центральный кухонный остров, который может использоваться как дополнительная рабочая поверхность или обеденный стол.

Цвет и поверхности

Цвет и поверхности гарнитура сильно влияют на общее восприятие кухни. Вот несколько советов:

Светлые цвета: визуально увеличивают пространство и делают помещение более светлым.

Темные цвета: придают кухне элегантность и роскошь, но могут делать помещение визуально меньше.

Глянцевые поверхности: легко чистятся и отражают свет, создавая ощущение простора.

Матовые поверхности: менее подвержены загрязнениям и царапинам, придают кухне уют.

Дополнительные советы

Не забывайте про вентиляцию: хорошая вытяжка избавит вас от неприятных запахов и обеспечит свежий воздух на кухне.

Учтите свои привычки: если вы часто готовите дома, вложитесь в качественные материалы и технику.

Не бойтесь экспериментировать: смешивайте стили, играйте с цветами и фактурами. Главное, чтобы вам было комфортно на вашей кухне.

Покупка и установка

Приобретать кухонную мебель лучше всего в проверенных магазинах. Интернет-магазин ozon.ru предлагает широкий ассортимент гарнитуров на любой вкус и бюджет. Ознакомьтесь с отзывами, сравните цены и выберите лучшее предложение. Установку гарнитура лучше поручить профессионалам. Правильная установка гарантирует долгий срок службы и удобство использования.

Заключение

Выбор кухонного гарнитура — это основной этап в создании уютной и функциональной кухни. Учитывайте свои потребности, размеры помещения, стиль интерьера и используемые материалы. Заранее подумайте о планировке и цветовой гамме. Надеемся, что наши рекомендации помогут вам сделать оптимальный выбор и обустроить кухню вашей мечты.