Нужно ли периодически сдавать покрывала в химчистку и почему?

Покрывала, пледы и другие тканевые изделия из толстого материала нуждаются в регулярной профессиональной обработке, в результате которой удаляются загрязнения и погибают микроорганизмы. Многие люди предпочитают обходиться своими силами и стирать такие вещи в домашних условиях. Но часто это приводит к печальным последствиям.

Покрывало сложно отстирать в бытовой стиральной машине. Проще и надёжнее обратиться на https://chisti-kov.ru/himchistka_pokrivala/ и заказать профессиональную химчистку. Даже если стирка в домашних условиях прошла удачно, за ней следует сложный процесс сушки. Ещё один обязательный этап — обработка дезинфицирующим препаратом. Когда покрывало стирают дома, никто не обрабатывает изделия специальными средствами. В результате в ткани остаются клещи — причина неприятного запаха и быстрой порчи материала.

Почему химчистка предпочтительнее, чем домашняя стирка

Кроме того, что покрывало нужно хорошо отстирать и прополоскать, его важно тщательно просушить. Сушка в квартире не гарантирует безупречного результата. Ткань остаётся сырой, что приводит к появлению грибка. Кроме того, непрофессиональная сушка оборачивается заломами, жёсткостью ворса, потускнением цвета. Через несколько стирок покрывало теряет привлекательный вид и вскоре приходит в негодность.

Помимо этого, полоскание в бытовой стиральной машине не удаляет полностью средство. Частички остаются между волокнами ткани. Постоянное использование такого покрывала может привести к аллергическим реакциям, насморку, заложенности носа и проблемам с лёгкими.

Даже если покрывало полностью поместится в машину, это не гарантирует, что оно отстирается. Барабан не предназначен для таких крупных вещей. Когда пространство заполнено тканью, порошок хуже растворяется, потому что для воды остаётся мало места. Часто вещь выходит из стиральной машины, имея ещё более неприглядный вид, чем до начала стирки. Регулярные стирки крупных вещей приводят к дорогостоящей поломке. За ремонт техники придётся заплатить больше, чем стоит химчистка.

Преимущества профессиональной стирки и чистки

Профессиональная химчистка с использованием современного оборудования и безвредных средств гарантирует, что покрывало вернётся к потребителю чистым, красивым, без клещей и посторонних запахов.

Ещё одна причина, по которой стоит доверить вещь профессионалам — необходимость почистить или постирать изделие из деликатной ткани. Современные покрывала не обязательно похожи на пледы. Часто это полупрозрачные невесомые изделия, отделанные тончайшим кружевом. Специалисты подбирают метод очистки и препарат, подходящий именно для этой ткани. Изделие не порвётся, не вытянется и не сожмётся. Оно сохранит первоначальную форму и яркость красок.

Дезинфекция — обязательный этап. Во время этой процедуры вещь обрабатывается горячим воздухом. Из промежутков между волокнами удаляются частички грязи и пыли, шерстинки домашних питомцев и погибшие клещи. Такую обработку невозможно провести в домашних условиях — для неё нужно специальное оборудование.

Обязательна ли полная химчистка

Сдавать покрывало в химическую чистку или постирать его дома каждый решает сам. Специалисты рекомендуют проводить профессиональную обработку с дезинфекцией не реже 1-2 раз в год. Но бывают ситуации, когда покрывало только недавно постирали, и вскоре запачкали.

В таком случае нет необходимости в стирке, ведь достаточно удалить пятна с проблемных участков. Вся процедура занимает не более 4 дней, в зависимости от степени загрязнения, а результат будет радовать вас в течение нескольких месяцев.