Должна ли работать гардеробная комната летом в учреждениях?

В летнее время гардероб в учреждениях работать не должен, однако учреждение может обеспечить функционирование гардеробной комнаты, если это обусловлено климатическими особенностями. В большинстве субъектов РФ в тёплое время года нет необходимости в приёмке и хранении верхней одежды посетителей, поэтому сервис не предоставляется. Здесь нет нарушения законодательства, так как требования к круглогодичной работе гардероба в российских НПА отсутствуют. При этом помещение должно быть оборудовано по установленным стандартам.

С покупкой гардеробного оборудования проблем обычно не возникает: на https://garderob-profi.ru/ есть разнообразные элементы наполнения. С использованием помещения во внесезонный период не всё так просто, однако и здесь можно найти варианты.

Как можно использовать гардеробную комнату летом

В государственной организации просторное помещение гардеробной пустует всё лето. Чтобы оно приносило пользу, допускается переоборудовать его под рабочий кабинет персонала, приёмную или другое помещение. При этом нужно руководствоваться локальными нормативными актами, учитывать ограничения по СанПиНу и другие законодательные нюансы.

Например, в школе гардероб летом может выполнять функцию кабинета для проведения собеседований. Перед началом нового учебного года в образовательные учреждения приходят кандидаты, желающие устроиться на работу. Удобно, когда беседы с потенциальными работниками проходят в специально отведённом для этого помещении.

Использование гардеробной в качестве склада

Летом во многих государственных учреждениях проводятся ремонтные работы. Обычно мебель перемещают в пустующие помещения, и под эту цель можно выделить гардеробную комнату. В зависимости от того, как оборудовано помещение, можно убрать некоторые элементы, освободив место для мебели. Также в гардеробной можно временно хранить отделочные материалы, приобретенные для проведения ремонтных работ.

Что делать с гардеробщиками, когда гардероб не работает

Принимая на работу гардеробщика, работодатель должен понимать, что эта должность не относится к сезонным. С наступлением тёплого времени года, когда необходимость в этой штатной единице отпадает, нужно решать вопрос с сотрудником. По закону, у учреждения есть несколько вариантов:

Отправить гардеробщика сначала в оплачиваемый, а затем в неоплачиваемый отпуск. Длительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28 дней. Неоплачиваемый отдых может продолжаться всё лето, но он предоставляется на основании письменного заявления работника.

Принимать сотрудников на должность гардеробщика, заключая с ними срочный трудовой договор. В соглашении прописывается срок, в течение которого работает гардеробная комната в этой организации. По окончании этого срока договор считается расторгнутым в связи с окончанием срока действия.

Предложить сотрудникам другую работу. Летом гардеробщик может подрабатывать уборщиком или вахтёром, заниматься благоустройством территории, прилегающей к организации.

Оплатить простой. Это самый невыгодный вариант для организации. По закону, если работодатель не может обеспечить сотрудника работой, он должен возместить ущерб, полученный в результате простоя.

В отдельных отраслях у работодателей есть возможность оформить гардеробщиков как сезонный персонал. К таким относят сферу ЖКХ и другие, в которых разработаны отраслевые соглашения. Поэтому претензии посетителей к тому, что гардероб в летнее время не работает, не обоснованы. Решение о том, должна ли гардеробная комната работать летом, принимается на усмотрение руководства, исходя из местных погодных условий.