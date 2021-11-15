Дом для престарелых

Сегодня в России все большее распространение получают такие учреждения, как пансионаты для престарелых. Причем в нашей стране, как правило, открываются частные пансионаты. Это происходит из-за того, что частный дом престарелых, в отличие от государственных аналогов, предоставляет широчайший спектр услуг. Кроме того, в частных пансионатах, как правило, работают высококвалифицированные и опытные сотрудники, большинство из которых также имеет медицинское образование.

Особенности выбора

Учитывая разнообразие вариантов, при выборе пансионата для престарелых необходимо учитывать множество важнейших нюансов. Во-первых, следует оценить месторасположение данного учреждения. Желательно, чтобы пансионат находился в экологически чистой природоохранной зоне. Поэтому выбор стоит делать в пользу домов для престарелых, которые находятся за городом. Подобное расположение данного учреждения будет благоприятно влиять на общее состояние здоровья постояльцев. Но при этом следует обратить внимание на транспортную доступность данного учреждения. Это важно, поскольку родные и близкие будут очень часто навещать своих престарелых родственников.

Также стоит обратить внимание на профессионализм персонала данного учреждения. Желательно, чтобы в пансионате работали опытные сотрудники с профильным медицинским образованием. Еще один важный нюанс выбора – условия проживания. Жилые комнаты и другие помещения дома для престарелых должны быть оборудованы всеми необходимыми средствами и приспособлениями для свободного передвижения по учреждению людей с ограниченными двигательными возможностями. К этим средствам, прежде всего, стоит отнести поручни, пандусы, инвалидные коляски, специальные кровати для лежачих больных и т.д.

Стоимость проживания

Что касается стоимости проживания в домах для престарелых, то она обычно зависит от количества и качества предоставляемых услуг. С уверенностью можно сказать, что стоимость проживания в пансионатах, находящихся в Подмосковье, составляет порядка одной тысячи рублей в сутки. При этом многие дома престарелых предоставляют возможность оплатить проживание в рассрочку. Также следует сказать, что в базовый пакет проживания обычно не входят дополнительные услуги. Примером таких услуг может быть транспортировка постояльца в больницу, вызов профильного врача и т.д. При этом предоставление дополнительных услуг в обязательном порядке оговаривается с родственниками. Стоимость данных услуг рассчитывается индивидуально.

Дом для престарелых - yutniy-dom.ru.