Наружная реклама

Многочисленные исследования маркетологов показывают, что одним из самых эффективных вариантов наружной рекламы являются объемные буквы из пластика, металла и других высококачественных материалов. Благодаря своим особенностям и эксклюзивности, такие рекламные конструкции как ничто другое способны привлекать внимание потенциальных клиентов магазинов, салонов, супермаркетов и других торговых точек. Кроме того, использование объемных световых букв позволяет формировать положительный имидж компании. Респектабельность такой рекламной конструкции позволяет подчеркнуть особый статус рекламируемого объекта.

Преимущества объемных букв

Данный вид рекламы пользуется огромной популярностью за счет безграничного количества своих преимуществ. Во-первых, он обеспечивает эффектную визуализацию рекламируемого объекта. Во-вторых, компании, специализирующиеся на изготовлении объемных букв, предоставляют буквально безграничные возможности выбора креативных надписей, творческих идей и дизайнерских решений. В-третьих, не стоит забывать о надежности данной рекламной конструкции. Благодаря использованию исключительно высококачественных материалов, объемные буквы прослужат в качестве наружной рекламы на протяжении многих лет.

Наконец, следует отметить возможность выбора различных вариантов подсветки. Причем подсветка будет отличаться не только в соответствии с источником света, но и по способу установки. Так, для освещения объемных букв могут использоваться светодиодные, люминесцентные или газоразрядные лампочки. Также в качестве источника света иногда применяются лампы накаливания. Что касается способа установки, то на данный момент принято использовать лицевую, боковую, контражурную или комбинированную подсветку.

Типы рекламных букв

Также отдельно следует рассказать о типах рекламных букв. Самым бюджетным вариантом считаются так называемые плоские буквы. Их толщина обычно не превышает 1,5 см. В качестве материала изготовления таких рекламных конструкций принято использовать ПВХ пластик.

Еще один вариант – металлические рекламные буквы. Они характеризуются высоким уровнем стойкости к различным негативным природным явлениям. За счет этого такие рекламные конструкции могут прослужить в течение многих лет.

Как говорилось выше, на фасадах и крышах магазинов также можно встретить контражурные буквы, которые предусматривают тыльное расположение источников света. Такие рекламные конструкции подсознательно ассоциируются с эксклюзивностью и богатством.

Наружная реклама – zecho.ru.