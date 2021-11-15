Оформление кредита через Интернет - возможные варианты

Все более популярным становится способ покупки товаров через Интернет, и взятие средств в долг здесь не исключение. Требуемую денежную сумму вы можете взять без выхода из дома: она будет перечислена на банковскую карточку.

Многие банки предлагают данную услугу, однако не стоит сразу же бросаться на первый сайт и сразу заполнять онлайн заявку. В первую очередь нужно изучить организации, их предложения и выбрать среди них наиболее выгодные и подходящие. Если вы уже являетесь постоянным клиентом какой-либо банковской организации, наиболее рациональным решением будет обратиться за помощью именно в это финансовое учреждение, поскольку в таком случае вам могут быть предложены специальные выгодные варианты. Если же банки отказывают вас обслуживать, имеет смысл обратиться в различные небанковские организации. Так, можно с большой долей вероятности получить деньги в МФО, таких как Moneyman, «Платиза», Onezaim и т. п.

Как оформить?

Процедура оформления не требует от заемщика сложных действий. Нужно выбрать сайт подходящей кредитной организации, подать заявку, заполнить специальную анкету. От степени достоверности данных, которые вы укажете в анкете, во многом будет зависеть успех вашего предприятия. После того как вы внимательно проверите заполненную анкету, можете приступать к следующему действию – привязке банковской карты (дебетовой или кредитной).

Срок, за который проверяются данные и выносится решение, составляет от 1 до 15 минут. В отдельных случаях ожидание растягивается до 1 часа. После одобрения заявки деньги сразу переводятся на указанную карточку, обналичить их можно уже после одного или двух часов. Однако нужно помнить, что такой скорый доступ к денежным средствам может быть не всегда. Так, нужно учитывать, что при взятии кредита в выходные, праздники или нерабочее время либо в случае сбоя в работе банковской системы вы можете не получить деньги так скоро.

График выплат зависит от определенных условий. В том случае, если срок составляет 30 дней, погашение обычно происходит единичным платежом с учетом всех процентов. Если услуга оформлена на более долгий срок, деньги могут вноситься раз в 1–2 недели равными платежами.

Интересные моменты

- На практике многие клиенты предпочитают для получения средств пользоваться именно кредитной или дебетовой картой;

- При обналичивании денег комиссия достигает 5%, что важно учитывать;

- Обычно банки предлагают только небольшую сумму.

Плюсы и минусы

Описываемый вид кредитования имеет как плюсы, так и минусы. Можно оформить займ по интернету в очень малые сроки и без сбора большого количества документов. Кроме того, его может оформить заемщик из любой социальной группы. Можно досрочно погасить задолженность. Единственный минус – высокая ставка, которая может составлять от 1 до 3% в день. Таким образом, кредитная карта – это замечательная возможность приобрести деньги без лишних хлопот срочно.

Источник: Bystro-Credity.ru