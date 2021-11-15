Как выбрать скамью для жима

При выборе правильной скамьи для жима нередко возникают проблемы. Многие начинающие спортсмены не знают о том, как выбрать этот снаряд по размерам. Речь идет не только о внешних габаритах, но и о ширине спинки, о высоте от пола и прочих ключевых характеристиках. Рассмотрим несколько основных моментов.

Оптимальные ширина и высота скамьи для жима

Состояние ног относительно тела во многом определяет удобство всей тренировки. Стандартной считается та высота скамейки, при которой при выполнении жима угол в коленях составляет ровно 90 градусов.

Если у вас небольшой рост, то отсутствие прочной опоры под ногами существенно усложнит тренировку. Ни к чему хорошему такие тренировки не приведут. Кроме того, это отрицательно отразиться на вопросе безопасности занятий - вы можете потерять контроль над штангой. Одновременно на слишком низкой скамье высокий спортсмен также будет ощущать дискомфорт.

Выбирать оптимальную ширину спинки также стоит ответственно. При слишком широкой спине выполнять жим в полной амплитуде будет неудобно. В случае со слишком узким снарядом невозможно полностью расположить и прижать к ней лопатки. Результат - нарушение техники выполнения жима, снижение результативности и возможная травма.

Если вы занимаетесь в тренажерном зале, то от покупки более дорогой многофункциональной скамьи можете отказаться, вам подойдет самая простая модель. А на сэкономленные средства вы можете приобрести тренажеры со страницы http://www.proftren.ru/section/kardio_oborudovanie/. Польза откардио занятий в сочетании с выполнением жима будет огромная.

Особенности правильного выполнения жима

Если вы уже купили отличную скамью, запомните несколько простых, но важных правил. Прежде всего, всегда проводите тренировки со своим партнером. Ведь если у вас возникнут проблемы с тем, чтобы вернуть штангу в исходную позицию, то только партнер сможет помочь вам в этом. Запомните и то, что ваш дом - это не тренажерный зал с матами. Не нужно кидать диски и штанги на пол. Даже в том случае, если вы лишились во время тренировки последних сил.

Учтите, что эффективность и результаты занятий в большинстве своем зависят не только от прилагаемых вами усилий. Но и от того, какими снарядами вы пользуетесь. Если вы смогли выбрать подходящую силовую скамью, позволяющую правильно проводить жим под разным углом, успех вам обеспечен. Не старайтесь сэкономить на приобретении товара для своего домашнего спорт-зала. Обращайте внимание не только на стоимость, а на удобство, безопасность и функциональность.