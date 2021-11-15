Неуплата кредита: чего опасаться?

Одна из важнейших проблем, с которой может столкнуться заемщик, допустивший просрочку платежа по кредитному продукту, – это разбирательство с коллекторами. Многие банки при допущении единственной просрочки идут навстречу клиентам и стараются достичь определенного компромисса. Так, финансовая организация может предложить предоставить кредитные каникулы либо уменьшить сумму ежемесячных платежей. Одни финансовые учреждения при подобной просьбе заемщика могут поверить на слово, другие же потребуют предоставить определенные доказательства, которые будут свидетельствовать, что должник является платежеспособным клиентом.

Что грозит заемщику, если не выплачивать кредит? Во-первых, начинаются угрозы, поступающие на почтовый ящик электронной почты или в виде звонков и смс-сообщений на телефон, при чем, не только ваш, но и знакомых и родственников. Такие звонки обычно продолжаются не один месяц и терпеть их многие заемщики могут без особых затруднений. Основные сложности начинаются с привлечением коллекторов. В этом случае заемщик может столкнуться с грубостью в свой адрес, звонками в круглосуточном режиме и статьей Уголовного Кодекса Российской Федерации. Единственное, что остается должнику в этой ситуации, – терпеть. Хотя, разумеется, он может обратиться с жалобой в прокуратуру или суд, если запишет телефонный разговор, в котором были высказаны угрозы. В какой-то степени это поможет уменьшить навязчивость коллекторов, но совсем от них избавиться не получится.

Следующий этап, который может оказаться не таким страшным для заемщика, – это разбирательство в суде. Нужно знать, что после судебного разбирательства решение может быть вынесено в пользу заемщика. Так, может сократиться сумма начисленных банком штрафов, из которой исключат задолженности по разнообразным комиссиям, взимаемым банком за обслуживание счета. Кроме того, сумма задолженности по решению суда может вылиться только в размер основного долга и набежавших процентов, которые будут рассчитываться по основной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. После обращения в суд банк уже не имеет права начислять какие-либо дополнительные штрафы, поэтому многие банки идут на это решение крайне неохотно. В любом случае не стоит доводить дела до конфронтации с банковской организацией и с коллекторами.

По материалам кредитного портала GdeVzjatvDolg.ru