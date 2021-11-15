Современное лифтовое оборудование состоит из огромного количество важнейших узлов и комплектующих элементов. В частности, для нормального функционирования грузопассажирских подъемников сегодня используются такие лифтовые запчасти, как датчики, башмаки кабины, контакторы, кабели, провода, канаты, ролики, моторы, панели приказа и вызова, цепи, пульты и т.д. Каждый из вышеперечисленных элементов имеет свои нюансы и особенности эксплуатации.

Лифтовые датчики

Лифтовые датчики являются едва ли не важнейшим элементом современного лифта. Именно от них зависит качество работы подъемного оборудования. Датчики контролируют и обеспечивают точную остановку подъемника, необходимый уровень нагрузки на лифт и скорость его передвижения. В том случае, если один из вышеперечисленных параметров не будет соответствовать норме, датчики сообщат об этом на контрольный пункт управления лифтов. В результате, лифт не будет функционировать до того момента, пока не исчезнут возникшие проблемы.

Башмаки подъемника

Башмаком лифта принято называть специальное металлическое устройство, которое закрепляется на корпусе кабины. Благодаря этому устройству, обеспечивается горизонтальное движение кабины относительно рельсовых направляющих подъемника. На данный момент для обеспечения движения кабины лифта принято использовать два основных типа башмаков – роликовый и скользящий. Первый вариант, как правило, монтируется на скоростные подъемники. Это обусловлено тем, что использование роликового механизма способствует уменьшению уровня трения. Следовательно, подъемное устройство получает более высокие скоростные возможности. А во второй вариант обычно используется на стандартных пассажирских подъемниках, которые не предназначены для скоростного передвижения. В качестве такого подъемника может привести стандартный больничный лифт.

Кабины лифта

Безусловно, еще одним важнейшим элементов лифтового оборудования считается кабина лифта. Именно в ней осуществляется транспортировка пассажиров и грузов. Этот элемент состоит из купе и каркаса. В свою очередь, каркас кабины стоит из двух балок – нижней и верхней. Эти балки соединены между собой 4-мя металлическими стойками. Стоит добавить, что именно на карасе устанавливаются роликовые или скользящие башмаки, а также ловители и подвеска. К слову, именно к каркасу прикрепляются и несущие канаты. А вот внутри каркаса кабины находится купе, в котором перемещаются пассажиры лифтового оборудования.

Компания «Lift Complete» - liftcomplete.ru