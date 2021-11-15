Language Solutions PRO предоставляет полный спектр переводческих услуг, включая перевод разнообразных документов юридической направленности на любые общепринятые языки мира.

Language Solutions PRO предоставляет профессиональный юридический перевод текста следующих документов:

нормативные акты и законы;

юридические заключения;

контракты и договоры;

судебные решения и процессуальные документы;

учредительные и прочие корпоративные документы;

патенты, лицензии, заявления;

сертификаты, доверенности и свидетельства.

А также всех документов, которые могут потребоваться человеку для работы за рубежом или с зарубежными партнерами.

Подробнее о юридическом переводе

Юридический перевод текста справедливо относят к одному из наиболее сложных видов переводов, по той причине, что навыков обыкновенного переводчика, даже очень талантливого и опытного, будет недостаточно для того, чтобы создать идентичный и адекватно переведенный юридический документ. Юридическому переводчику надлежит обладать специфическими знаниями в области юриспруденции, прекрасно разбираться в терминологии и знать, как правильно ее интерпретировать в тех или иных случаях.

В силу важности юридических документов, они должны быть скрупулезно и точно составленными и заполненными. Еще большую роль играет правильная интерпретация переводчиком юридических понятий, терминов и значений, ведь итоговый документ будет определять для заказчика способ и форму осуществления каких-либо действий или регламентировать поведение в определенных условиях.

Проще говоря, перевод юридический – это очень тонкое и специфическое дело, доверять которое следует исключительно профессионалам, которых вы можете найти в нашей компании Language Solutions PRO.

Воспользуйтесь нашим богатым опытом юридического перевода!

В юридическом переводе не существует никаких мелочей: даже самая мелкая ошибка, которая покажется незначительной человеку, незнакомому с правом: ошибка в цифре, небольшая опечатка, или неточность текста, могут привести к тому, что смысл документа будет искажен. А это может привести к различным издержкам, начиная от потерянного времени, упущенной выгоды и финансов, и заканчивая проигранным судебным делом. Ведь неправильно заполненный документ может быть отклонен различными государственными органами или организациями.

Сотрудники нашего бюро при юридическом переводе текста документов руководствуются самыми разнообразными системами контроля ошибок, которые сводят вероятность их возникновения к нулю. Мы понимаем важность нашей работы для клиента и делаем все возможное, чтобы результат был безукоризненным и качественным.

Юридический перевод в Киеве, выполненный нашими профессионалами, является гарантией того, что ваш документ будет интерпретирован правильно и составлен таким образом, что его примет любая организация.