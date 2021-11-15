Первый комплект одежды ММА для начинающего

Любой спорт имеет свой особенный атрибут: у боксера перчатки, у теннисиста ракетка, в футболе мяч, а у хоккеистов - клюшка. Другое дело, когда интерес приходит к смешанным единоборствам, где каждая вещь по-своему нужна и незаменима. Для решения вопросов, стоящих перед новичками, и была написана данная статья.

Советы по подбору стартовой одежды ММА для любителей

Начиная готовиться к первой тренировке по смешанным видам борьбы, многие быстро теряются, ведь одежда ММА разнообразна и требует взвешенного подхода. Вот тут сумели грамотно подойти в сочетании характеристик цена-качество. Если бюджет совсем ограничен, главная проблема будет в том, что купить для первых спаррингов. Хорошо, если человек уже успел позаниматься боксом, каратэ или другими направлениями боевых искусств. У него будет возможность грамотно воспользоваться оставшимся инвентарём. По сравнению с другими направлениями, ММА относительно не дорогой вид спорта, однако, придется определиться, что взять в начале:

Недорогую экипировку;

Брендовую одежду.

В первом случае, человек получит возможность соревноваться на равных, за исключением некоторых моментов, касающихся комфорта. Понятное дело, что доступные вещи отправятся в утиль гораздо быстрее, учитывая интенсивность занятий и максимальные нагрузки. Вместе с тем, принятой формы у бойцов нет, даже в состязаниях на международной арене. На первых парах хватит легких шорт и футболки. Во втором случае, чтобы обеспечить максимальную защиту, придется купить штаны и рашгард. Они сохранят тело от растяжений, ссадин, ожогов и других повреждений. Правда, стоимость подобного набора будет соответствующей, но и приобретается он не на один год. Одежда компрессионного типа, как правило, имеет антибактериальное покрытие, не допускающее кожных заболеваний и загрязнений. Поэтому, ею обзавестись рекомендуют в первую очередь.

Особенности шорт в ММА

Поскольку шорты ММА входят в минимальный набор, о них стоит упомянуть отдельно. Прикупить за недорого данную атрибутику удастся здесь, получив взамен потраченных денег брендовую вещь. В отличие от бокса, для смешанных единоборств шорты делаются менее свободными. Покрой используется гораздо прочнее, а пояс применяется более узкий, но имеющий смешанное крепление из шнурка, резинки и застежки. Все факторы в совокупности дают тот вид одежды, который появился сегодня и будет популярным еще не одно десятилетие.